Tüve tänaval tänavu valmima pidanud sotsiaalmaja ehitus lükkub järgmisse aastasse

See aga tähendab, et algul tänavu valmima pidanud Tüve 6 sotsiaalmaja ehitus lükkub järgmisesse aastasse. Valmima peaks see 2027. aastal, kuid täpseid kuupäevi polnud Metsjärv veel valmis välja ütlema, sest need selguvad alles siis, kui linnavalitsus hanke võitjaga laua taha istub.