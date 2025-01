Euroopa angerja (Anguilla anguilla) elutsükkel on meie kalade hulgas unikaalne – tema elu põhiaeg möödub Euroopa sisevetes, aga kudema siirdub ta Atlandi ookeani lääneossa Sargasso merre, kust Golfi hoovus noored klaasangerjad Prantsusmaa rannikule kannab.

«Euroopa angerjas väärib aasta kala tiitliga kaasnevat tähelepanu eeskätt seetõttu, et tema arvukus on viimase 45 aastaga kahanenud 90–95 protsenti ning liigi seisund on jätkuvalt halvenemas. Euroopa angerjas arvati kriitiliselt ohustatud liikide hulka juba 2008. aastal,» ütles aasta kala valimise ellukutsuja Hanno Kask.