Sport ei ole tegelikult minu teema. Või kui on, siis pigem arutlemise lähtekoht. Jah, mens sana in corpore sano. Selle mõtteubina veerema lasknud Antiik-Rooma kirjamehe Juvenalise lausung oli keeleteadlaste arvates hoopis «Lootkem, et terves kehas on ka terve vaim». Nõnda et ta panustas lootusele.