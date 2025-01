Ootamatu «jõulukink»: lapsevanemad said arve ka vaheaja koolitoidu eest

Nõnda avastasid haridusteenuste haldamise keskkonna kaudu Arno jaanuari hakul oodatust suurema toiduarve Tartu Hansa kooli ligi 700 õpilase vanemad. Sellest teavitanud ema, kes oma nime avaldada ei soovinud, märkis, et vaheajal anti armu vaid jõululaupäeval ehk punasel pühal.

Arve laekus talle 2. jaanuaril ning samal päeval teavitas ema sellest ka Tartu linnavalitsuse haridusosakonda. Sealt öeldi talle, et probleemist ollakse teadlikud ja et arendaja juba tegeleb sellega. «Kuid ei mingit elementaarset vabandust neilt ... Tuleb maksta ja et nad ei tea, millal viga korda saab,» nentis ema.