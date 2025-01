Avo-Rein Tereping: tasulise kõrghariduse kättesaadavuse peab tagama õppelaenusüsteem

Kuid mistahes tegevusel, nähtusel või ettepanekul on ka pahupool. Pole parata, niisugune on maailm! Arusaadavatel põhjustel jääb see pool tasuta ülikooliharidusest tudengite artiklis käsitlemata.

Jättes kõrvale tasuta kõrghariduse hinna riigile, s.t maksumaksjatele (ei tasu unustada, riik – see oleme meie kõik), on sellel ka muid puudusi. Muide, ka rikkad Euroopa riigid ei suuda tagada tasuta ülikoolihariduse probleemideta finantseerimist ja mitmel pool on see tasuline.