PILDID Eksinud matkajad vajasid kopteriga päästmist

Telefonitsi saadi teada, et inimestel oli õnnestunud liikuda vaatetorni juurde. Kohapeal selgus päästjatele, et eksinute juurde jõudmine mööda maad ei olnud võimalik, sest jõe ümbruses olid kõik põllud vee ja jää all. Päästeameti paati veesata ja sellega liikuda oli võimatu, ka ATVdega sõita ei olnud võimalik.