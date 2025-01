Tartu ainus veganite kohvik lööb uksed lõplikult kinni korraliku pauguga

«Alles siis, kui kuulsin, et mind valiti toitlustajaks, sain aru, et nüüd tuleb ju päriselt sellega hakkama saada. Pidin ürituse korraldajatele saadetud kirja lahti võtma ja üle lugema, mida kõike ma neile kokku olin lubanud,» meenutas Veg Machine’i omanik Maarja Laineviir. «Ilmselt poleks Viljandi folgita olemas ka Veg Machine’i kohvikuid. See andis tugeva tõuke ning enesekindluse, sest toitlustada ei tulnud ainult paar tundi, vaid folk kestis kokku neli päeva ja tõi kokku tohutult palju inimesi.»