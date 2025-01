Lumesajust põhjustatud elektririkete parandamine Tartu- ja Jõgevamaal võib kesta pühapäevani

4. jaanuari hommiku seisuga oli Eestis elektrita kliente 4700. Liinidel tehakse ülelende droonidega, et kiirendada rikete kaardistamist.

«Lumesadu on murdnud palju puid ja oksi, mis on voolukatkestuste üks põhjuseid,» sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. «Rikete kõrvaldamisega tegeleb 44 brigaadi, sealhulgas Elektrilevi vabatahtlikest koosnevad kriisireservi brigaadid. Loodame suure osa rikkeid lahendada ja elektrivarustuse taastada veel täna. Jõgeva- ja Tartumaal on rikete arv kõige suurem ning seal jääb kahjuks osa rikete kõrvaldamine pühapäevale.»