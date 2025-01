Täna on Maa Päikesele viis miljonit kilomeetrit lähemal kui eelseisva suve 3. juulil

«Aastavahetus mingit kindlat astronoomilist või looduslikku tähtsust ei oma. Tegemist on puhtakujulise inimloomingu ja traditsiooniga,» selgitas Taavi Niittee lähemalt. «Seevastu täna, 4. jaanuaril Eesti aja järgi kell 15.28 jõuab Maa oma veidi lopergusel orbiidil aasta kõige lähemasse punkti ümber Päikese. Sellist hetke tuntakse astronoomias periheeli ehk eestipäraselt päikeselähisena. Selle vastand on afeel ehk päikesekaug, mida saab sellel aastal tähistada 3. juulil.»

Maiste standardite järgi võib ju 5 miljonit kilomeetrit tunduda kujutlematu vahemaa, see on 12 korda Kuule ja tagasi, aga suhtelise arvuna on muutus üsna tühine – meie planeedi orbiit ümber Päikese on praktiliselt ümmargune.