Saturni kui väikest täppi tuleb kõigepealt otsida Kuust ida poolt. Õnneks Kuu-sirp taevas praegu nii hele ei ole, et see kogu oma lähiümbruse üle valgustaks. Niisiis, head vaatlemist, soovib Taavi Niittee.

Eks see kõik ole aga tunnistus maailmaruumi kujuteldamatust suurusest. Et kui suur see ikkagi on, kui üks meie päikesesüsteemi hiidudest – planeet Saturn – on Maalt vaadates Kuu kõrval vaid vaevumärgatav täpp, olles ise ruumala poolest ülivõimas, selline, et tema sisse mahuks 827 Maad.