Jõgeval noore mehe tapmises kahtlustatav vabanes koduarestist, asi pole kohtusse jõudnud

Nüüdseks, enam kui aasta pärast Jõgeval aset leidnud tapmist on politsei uurimistoimingud lõpetanud ja kriminaalasi on prokuratuuris. Kahtlustatava kaitsja on toimikuga tutvunud ja prokurör koostab süüdistusakti kriminaalasja kohtusse saatmiseks, vahendas prokuratuuri nõunik Kauri Sinkevicius.