Pühad läbi! Tartu linnaraamatukogu kogub järelejäänud küünlajuppe, Ukraina vajab uusi kaevikuküünlaid

Niisugused kogumiskastid küünlajuppide vastuvõtmiseks on ootel lisaks Kompanii tänava keskkogule veel Annelinna, Karlova-Ropka, Tammelinna ja Ilmatsalu haruraamatukogus kuni 31. jaanuarini.

Tartu linnaraamatukogu avalikkussuhete juht Liina Raju näitas enda toodud küünlajuppe. Üks neist oli käbitaoline küünal, mis ei klappinud ühegi koduse küünlajalga, teine oli vahaküünlast järelejäänud jupp, ja kolmas selline, mille kehvavõitu taht hästi põleda ei tahtnud. Igas kodus on kindlasti pooleldi põletatud küünlaid, mis kuskil sahtlinurgas või panipaigas konutavad ning mida enam kasutusse ei võeta. Kõik need jupid on tark kokku tuua, et Ukrainat toetada.

Liina Raju ütles, et toojaiks on olnud ikka peamiselt lugejad, kes muud. Ka haruraamatukogudest on Kompanii tänavale esimesed kotitäied küünlajuppe juba ära toodud, kus need äraviimist ootavad.

Küünlajuppide kogumiskast Tartu linnaraamatukogu ajakirjanduse osakonnas Kompanii tänaval. Foto: Margus Ansu

Tartu kiirabis töötav erakorralise meditsiini spetsialist Triin Soomets on see inimene, kes väikse hulga vabatahtlike abiga väsimatult küünlarasva ja -vaha kogumist utsitab ning ühes Tartu garaažis neist annetatud juppidest kaevikuküünlaid valab ja usaldusväärsete partneritega Ukrainasse saadab. Enamasti ikka koos varjevõrkude ja muu humanitaarabiga, sealhulgas Ukraina rindele saadetavate spetsiaalselt ümberehitatud autodega.