Pühad läbi! Tartu linnaraamatukogu kogub järelejäänud küünlajuppe, sest Ukraina vajab kaevikuküünlaid

Tartu linnaraamatukogu küünlakast ajakirjanduse saalis on kraami üsna täis. Seal on erinevat värvi ja eri suuruses ning poolenisti ärapõlenud küünlajupid, mida kogutakse ka kõigis harukogudes nüüd, kus aastavahetus möödas. Eesmärk on need kaevikuküünlaiks ümber sulatada ning esimesel võimalusel Ukrainasse saata.