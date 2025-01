Kui põlengu kohta saabus esialgne info, siis kustutustööd veel käisid. Mis majast mõõtmetega 30 x 15 meetrit lõpuks alles jäi? Kiik vastas, et väga raske on hakata seda taastama: «Katust enam väga ei ole ja katusealune korrus on hävinud. Sisu sai ka päris tugevaid veekahjustusi.»