ÜLEVAADE Lund pudeneb nii taevast kui kahuritest, kuid kuidas rajameister rahul on?

Öösel maha sadanud lume pärast oli Jaanus Robi rõõmus. Kuid tema jutust käis läbi ka sõna «tuksis». Selgituseks osutas ta lumekahurite tekitatud kollakale lumekuhjale, mis looduslikust lumest just väga esile ei kerkinud.

Lumekahurid töötavad kohas, kuhu on uueks nädalaks vaja teha Limpa suusakoolile võimalikult hea plats, kus lapsed saavad suusatama õppida.

Seda põhjusel, et õhutemperatuur pole alla paari miinuskraadi langenud ning nii ei jõua kahurid korralikku lumevaipa tekitada. Kahurite töö oleks tõhus alates viiest miinuskraadist. Nii olidki kaks lumekahurit kogu öö ja hommiku vältel samas kohas ning edasi sai neid liigutada alles pärastlõunal.

Sellepärast suusatamata ei jää, kuid Jaanus Robi vaatab ilmaprognoosi teades pikka plaani. Nimelt lubab ilmateenistus uuel nädalal taas plusskraade. See tähendab, et mida rohkem lund lõppeval nädalal maha sajab ja lumekahuritestki juurde tuleb, seda parem. Siis on, mida tallata ning tekib paksem ja tugevam aluskiht, selgitas ta.