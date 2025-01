GALERII Kalevipoja kuju juures mälestati pärgade ja vaikuseminutiga Vabadussõjas võidelnuid

Üritus algas veidi enne kella 10.30, kui mõneminutise kõne pidas Tartu maleva kaplan Priit Tamm. Tema sõnavõtu põhiline mõte oli, et traditsioonide hoidmine, nagu seda on ka Vabadussõjas langenute mälestamine, on oluline, sest kinnistab meie identiteeti. Ta märkis, et igal aastal mälestussamba juures Vabadussõjas võidelnute ja langenute meenutamine on nende panuse eest vähim, mida teha saame.