Jõululinn saab punkti kontserdi ja setode talsipidustustega

Novembri lõpus avatud jõululinnale asub laupäeval punkti panema​ koosseis Midnight May. See kollektiiv alustas loomingulist tegevust eksperimendina Eesti ja Hollandi vahel, kuid on nüüdseks kasvanud indie-alternatiivset tantsumuusikat viljelevaks koosseisuks, kes on esinenud festivalidel ja üritustel üle Eesti. Seejuures andis bänd 2024. aastal välja debüütalbumi «Erase».