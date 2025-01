Marju Lauristin Arnold Rüütlist: ta ei lasknud end rivist välja lüüa

Just EPA arengus mängis Rüütel olulist rolli, lausus emeriitprofessor. «Rüütli panus oli see, et EPA-st kujunes Tartu vaimu kants, kus valitses ikkagi selline vaimsus, et lõpetajad olid tolle aja (aastail 1969–1977 – R.S.) kohta väga iseseisvalt mõtlejad,» märkis Lauristin.