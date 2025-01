Erkki Bahovski: Trumpi globaalne maadeäri

USA ehitas 20. sajandi algul Panama kanali ja kontrollis seda 1999. aastani, mil see läks Panamale 20 aastat varem president Jimmy Carteri poolt sõlmitud lepinguga. Trumpi säärast avaldust tuleb mõista Hiina kontekstis: esmalt lõpetas Panama 2017. aasta diplomaatilised suhted Taiwaniga, tunnustades selle asemel Puna-Hiinat. Teiseks on just Hiina laevad teisel kohal pärast USAd kanali läbimise tiheduses.