Margo Külaots: vanalinn on kodu inimestele ja kultuurile

Ma elan Tartu vanalinnas. Siin saab hakkama autot kasutamata, koolid-lasteaiad on käe-jala juures, kultuur samuti. Vanalinn on mitmekülgne ja elav asukoht, kus kultuuril ja kogukonnal on ruumi koos eksisteerida. Minu 1811. aastal valminud kodumaja on Genialistide klubiga kokku ehitatud, see on sisuliselt üks maja. Selline naabrus on rikastav kogemus, kuid samas on sel ka omad väljakutsed. Side Genklubiga ulatub mul aega, mil klubi tegutses veel Lutsu teatrimajas.