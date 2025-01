Juhtkiri Tõeproovi ja tarkade valikute aasta

Tartlastena saame näiteks nüüd tegelikult teada, kuidas kultuuripealinna-aasta õnnestus. Kui me näeme, et kultuurielu ja muu linnaelu on igav ja üksluine, siis oli tiitliaastal raudselt mõte. Aga kui tänavune tuleb sama tark, on mõtlemiseks kaks varianti. Esimene, et kultuuripealinn oli lihtsalt nimetus, me oleme ikka ja endiselt tubli ülikoolilinn, ja teine, et mingit hoogu see Tartu 2024 ikkagi andis.