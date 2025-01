Eesti loodus sai uueks aastaks uue esinduse

Vana aasta on otsa saanud, alanud on uus. Uus on ka kodumaise eluslooduse esindus. Mullu tähelepanu keskmes olnud tamme, saarma, käo, vööthuul-sõrmkäpa, kamperriisika, hariliku helviku, kirju-tumesilmiku ja koha – leostunud gleimullast rääkimata – asemele on valitud uued oma ala esindajad.