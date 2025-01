Algab Siuru detailplaneeringu avalik väljapanek

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti sõnul annab kultuurikeskus Tartule uue hingamise: hoone seob vanalinna jõega ja jätab rohkem ruumi jalakäijatele. «Planeeringut on varasemaga võrreldes täpsustatud, et anda parem ettekujutus Tartu uuenevast avalikust ruumist. Praegu on kõigil hea võimalus kaasa rääkida, millist südalinna me tahame.»

Vabaduse puiestee kavandatakse planeeringuala ulatuses tänavana, kus on kõnniteed, rattateed ja kahesuunaline rahustatud liiklusega sõidutee (üks sõidurada kummaski suunas). Poe tänav on planeeritud jagatud tänavaruumi alana, kus eelis on jalakäijal ja jalgratturil ning on tagatud autodega juurdepääs Poe tänava kruntidele. Uueturu tänavale on planeeritud valdavalt jalakäijate ja ratturite ala, ligi pääsevad kultuurikeskust ja kaubamaja teenindavad autod. Säilivad kaubamaja praegused sisse- ja väljapääsud.