Tartus saab jõulukuuse viia konteinerisse, vallas aga uhke lõkke tarvis

Tartlastel on oma jõulupuust vabanemiseks mitu võimalust: näiteks viia see tasuta ​linna jäätmejaamadesse aadressil Selli 19 või Jaama 72c. Teine võimalus on puu toimetada parklatesse paigaldatud kogumiskonteineritesse. Need asuvad Selli 19 parklas, Turusilla läheduses Paju tänav T1 parklas ja Mõisavahe 75 parklas.

Kuusekonteinerid on kasutamiseks avatud 19. jaanuarini. Jäätmejaamad on lahti argipäevadel kell 10–18 ja nädalavahetustel kell 10–16.

Kokkukogutud kuused purustatakse hakkeks ning kasutatakse Tartus kogutud biojäätmete kompostimisel Aardlapalu platsil. Enne konteinerisse toomist tuleb kuuskedelt eemaldada kaunistused ja muud lisatarvikud.

Kuuselõke tuleb taas

Samuti kogub jõulupuid kokku Tartu vald. Valla kultuuritööspetsialist Karita Tilk teatas, et kogumispunkte on sel korral kaheksa, et koguneks rohkelt kuuski, millest taas kogukonnaüritustel lõke teha.

Samuti kinnitas ta, et nii süüdatakse juba neljandat aastat kuuselõke ka Raadil Majoraadi pargis, kus tulemöllule lisaks saab näha ja kuulda Mandoterrori kontserti. Sai ju aastate eest ikkagi kuuskede kogumise ja lõkke tegemise mõte alguse just sealt, põhjendas ta.

Lõkkeõhtu algab Raadil sellel pühapäeval kell 17. Priipääsmega. Esmalt ootab ees kontsert, kuusekuhja süütamiseks läheb bändi viimase loo ajal.

Samas võib Majoraadi parki uudistama minna juba varem, näiteks hommikul, mil seal on avatud vahukommihommik. See tähendab, et vald on seal süüdanud lõkkealused, millel oma kaasahaaratud grilltikkude ja söögipoolisega sussutada saab.

Kuuskede kogumispunktid Tartu vallas Tammistu külaplatsil

Raadi alevi piirkonnas Majoraadi pargis (ligipääs Ermi t 11 platsi äärest). Kuused põletatakse 5. jaanuaril kell 17.

Tabivere pargis

Äksis purjespordikeskuse hoovil (Tuule 6, Äksi)

Lähtel tankla ja kaupluste vahelisel platsil

Juula külaplatsil

Kõrveküla spordihalli kõrval asuval platsil

Laeva kultuurimaja lõkkeplatsil, kus kuused põletatakse 6. jaanuaril kell 18. Täpsed asukohakoordinaadid leiab Tartu valla GIS-portaalis.