Sealsamas kõrval oli väikesele madalamale lauale asetatud kaks raamatut. Need on Peeter Ernitsa kirjutatud «Viimane Rüütel. Arnold Rüütli jäljed Eesti pinnal ja ajas» (kirjastus Kunst, 2017) ning Arnold Rüütli sõnavõttude, intervjuude ja kirjalike tööde kogumik «Tõeotsingu radadel» (Eesti Raamat, 2023). Nende juures on avatud auraamat just sellest kohast, kus on sissekanne, mis tähistab Arnold Rüütli kuulutamist maaülikooli vilistlaskogu auliikmeks aastal 2017.