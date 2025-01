Maa kattus lumega, aga suusaradu tuleb veel mõni päev oodata

«Lund on vähe, suusatada ei saa,» näitab praegu vastuseks terviserajad.ee keskkond, kui kaardil enamiku suusaradade tähisele klikata. Sama kehtib Tartus Tähtvere spordipargi kohta. Ent millal sinna suusatama pääseb?

Rajameister Jaanus Robi kostis, et loodetavasti varsti. «Hakkame täna vaikselt toimetama,» märkis ta neljapäeval. Kuid enne, kui seal lumekahurid huugama saab panna, tuleb ettevalmistusi teha, näiteks juhtmeid, voolu ja voolikuid vedada, täpsustas Robi. Seega enne õhtut Tähtveres tehislund lendlema ei hakka.

Kui lumekahurid viimaks rakkesse saavad, kulub kindlasti mõni päev just lumetootmisele. See tähendab, et suuskadega pole mõtet veel parki uudistama minna.