AASTA PILDIS 366 rahulikku päeva rahutus maailmas

Suuremalt osalt neilt vaatab vastu rahulik ja õnnelik elu meie väikeses Tartus. Koroona on alles, aga see ei dikteeri oma reeglitega enam meie elu. Ukrainas käib ikka sõda, aga me ei ole väsinud aitamast. Maailm on rahutu, aga meil on rahulik.