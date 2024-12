VIDEO Saja viie aastane juubilar korraldas peolistele viktoriini

Ta elagu! Sünnipäevalaps paremas nurgas. Ja sünnipäevalised – Kambja kooli huvijuht Toivo Ärtis (vasakult), direktor Marika Karo, matemaatikaõpetaja Mare Mõisa, Aino Liba, eesti keele õpetaja Tiina Tiideberg ja kunagine direktor Enn Liba. Foto: Kristjan Teedema

105-aastane Endla Langel on neile kõigile hea eeskuju ja inspiratsiooniallikas. Ta saab kodus kõikide toimetustega veel ise hakkama, ainult poeskäimisel vajab abi, ja abiliseks on, nagu eespool märgitud, ta kunagine õpilane Astrid Vojevodova. Astrid on tal seltsis ka pühapäevastel jumalateenistustel Kambja kirikus.

Mida mäletab Astrid oma kooliajast? Kui Astrid 1954. aastal esimesse klassi läks, oli õpetaja Endla Kambjas kümme aastat õpetanud ja kõik juba teadsid, et ta on kuri õpetaja. «Aga mind see väga ei häirinud, kuna ma olin hästi vaikne ja tasane, mul pahandust ei olnud temaga,» meenutas Astrid Vojevodova. «Nagu elu näitab: see, kes on range õpetaja, see teeb ka aine selgeks, ja minus äratas ta tugeva keelehuvi.»

Endla Langel õpetas Kambjas eesti keelt ja kirjandust, juhendas kunstitunde ning oli pikki aastaid õppealajuhataja. Seda kõike aastatel 1944–1983.

Kambja kooli matemaatikaõpetaja Mare Mõisa kinkis Endla Langelile üllatusmuna. Juubilar on aina üllatusi täis, seepärast sobib talle too muna kenasti. Foto: Kristjan Teedema

Ka praegusel matemaatikaõpetajal Mare Mõisal oli oma lugu, mida meenutada. Kui ta 1974. aastal tööle tuli, määrati Endla Langel tema kui noore õpetaja mentoriks. Endla kutsus ta ka oma õpilaste klassiõhtule, et näidata, kuidas üht üritust tuleb korraldada.