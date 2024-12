Supiköök kolib kirikust varjupaika

Abilinnapea Reno Laidre ütles 17. detsembril, et koguduse panus sooja supi jagamisel on tänuväärne, aga linnavalitsus soovib lisaks tasuta toidule pakkuda sotsiaalabi teisigi teenuseid. Peetri tänaval jagatakse süüa ning seal on sotsiaaltöötajad, kes püüavad aidata keerulisse olukorda sattunud inimesi uuesti ree peale. Kiriku supiköögist on abivajajaid üles leida aga keeruline.