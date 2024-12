Lux Express toob Tartu-Tallinna liinile ööbussi

Tartu Bussikeskuse tegevjuhi Toomas Hainla sõnul tunnevad nad uhkust, et saavad osutada teenust just Lux Expressile. «Ju me oleme midagi 25 aasta jooksul õigesti teinud, et suur ja sõbralik konkurent on valmis meie väikese perefirmaga koostööd alustama,» ütles Hainla. «Ajad ühistranspordis on keerulised, mistõttu peab pidevalt uusi võimalusi ja väljundeid otsima. Avasime ööliini Tartust Tallinna 16 aastat tagasi ja see on tänini kõige stabiilsem aken ülikoolilinnast Euroopasse. On hea meel, et Lux Express nägi meis võrdväärset koostööpartnerit. Nii saame pakkuda oma klientidele veelgi mugavamat ja jätkusuutlikumat teenust.»