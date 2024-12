GALERII Piisonile puuoksi ja lambale õunu – Elistvere loomapargis jagati asukatele suupoolist

Karu Karoliina aedik seisab nukralt tühjana. Sinna on küll kavas uus karu muretseda, aga paraku see pole nii lihtne. Plato rääkis, et kevadeti antakse teada küllalt paljudest üksikutest karupoegadest, kui aga loom vigastatud pole, siis jäetakse ta metsa omapead. «Loomaparki tuuakse vaid vigastatud loom,» märkis ta. Kui tuleva aasta kevadel Elistvere loomapargile karupoega pakutakse, siis nad kindlasti looma ka vastu võtavad.