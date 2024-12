PILDID Kärevere jalakäijate sild sai uue erksavärvilise kuue

Enne remonti oli sild liiklusele halva seisukorra tõttu suletud – sild oli varisemisohtlik, sillapiirded puudulikud ning see oli ohtlik silla all liikuvatele paatidele, kuna sillalt kukkus betoonitükke.

Kärevere I silla remondi käigus parandati silla betoonkonstruktsioonid, lammutati käigutee ja asendati see servaprussiga, paigaldati ajalooline sillapiire, taastati koonusekindlustus ning puhastati nõlvad võsast. Samuti paigaldati uus kate ning silla ajalugu tutvustavad infotahvlid ja istepingid.

Tõnuristi sõnul käib Kärevere I silla ümbruses aktiivne tegevus: seal asuvaid paatide vettelaskmise kohti ja piirkonda kasutatavad kalastajad. «Tulevikus ühendatakse jalakäijate sild jalgteede võrgustikuga, mis on sellesse piirkonda planeeritud nii Kärevere möödasõidu projektiga kui Tartu linna kavandatud paadisadama ja Leetsi kinnistule planeeritud äritegevusega. Samuti koostab transpordiamet Kärevere möödasõidu projekti, kus antud piirkonnas on ette nähtud ka jalgteed.»

Kärevere I sild ehitati 1956. aastal. Silla pikkus on 82,9 meetrit. Tegemist on viieavalise Gerberi talaga raudbetoonist sillaga, mis ületab Emajõge. Eestis on selliseid konstruktsioone üsna vähe – sarnaste näidetena võib välja tuua Luunja ja Omedu silla.