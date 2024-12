Narva volikogu avaldas teistkordsel katsel umbusaldust veidi üle aasta linnapea ametit pidanud Jaan Tootsile (KE), kes ütles usutluses Tartu Postimehele, et tema ei ole end eelkäijate sulgedega ehtinud ning et ta tunneb kurba meelt, et asjad pooleli jäid.