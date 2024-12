Aasta 2024 jõuab lõpusirgele, veel üksikud päevad on jäänud. Aasta on olnud pikk ja meeleolukas, juhtunud on palju ning tehtud otsuseid, mis ehk igale eestlasele mokka mööda pole. Uurisime Tartu inimestelt, kuidas nemad lõppeva aasta kokku võtavad.