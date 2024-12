Jõululinna kohvikud olid menukad ning krõbeda hinna üle kurdeti vähe

Restoranil Humal on jõululinnas kaks paviljoni, milles müüakse sarnast kaupa. Nagu möödunud aastal, on ka tänavu leti taga Lydia Toomik, kelle sõnul käib inimesi glögi ja kakaod ostmas päris palju. «Kindlasti on jõulukohviku pidamine ära tasunud,» märkis ta.

Toomiku sõnul on tal hea võrdlus möödunud aastaga ning ta ei salga, et tänavu on huvi sooja joogi ja maiustuste vastu kesisem. «Mõni inimene on ka öelnud, et hinnad on kõrged, aga pigem ostetakse lihtsalt vähem,» seletas ta. On ka inimesi, kelle sõnul on Tartu jõululinna joogid isegi kallimad pealinna jõuluturul pakutavatest. Nii siiski pole.