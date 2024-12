Linnasauna privaatsed leiliruumid saavad poole miljoni euro eest uue näo

«Need ruumid on püsinud muutumatuna alates Anne sauna ehitamisest 1986. aastal. Ma arvan, et oleks aeg,» ütles Kõo. Tema ütlemist mööda on linnasauna töötajad aeg-ajal üritanud praegust olukorda paremaks kõpitseda, aga jõud ei käi üle iganenud ja roostetanud torustikust, mis kipub lekkima. «Kunagi ei tea, kas tööle jõudes leiad eest uputuse või mitte. Neid on ette tulnud korduvalt.»