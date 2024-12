Jaani kirikus esinevad heategevuslikul kontserdil Elina Nechayeva ja Germán Gholami

Reede õhtul kell 19 esinevad Tartus Jaani kirikus ooperilauljad Elina Nechayeva ja Germán Gholami, kellele on see teine aasta lõpu heategevuslik ühiskontsert neljast, mille mõte on kaasa aidata suu ja jalaga maalivate kunstnike ühingu liikme Tiia Järvpõllu ateljee-galerii loomisele Tartus.