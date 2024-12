Eestikeelse Vikipeedia aasta fotograafiks valiti tartlane Olari Pilnik

Tema fotodelt leiab paiku nii Hiiumaalt, Peipsi järve äärest, Järvamaalt kui ka Lääne-Virumaalt. Pilnik on Wikimedia Eestile öelnud, et vikifotoretked on võimaldanud tal avastada palju huvitavaid kohti, kuhu muidu ehk ei satuks. Kahe aastaga on ta aga Eestit avastanud nii palju, et on Vikipeediasse lisanud pea tuhat pilti.