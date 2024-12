Taas tiitliaasta: Tartumaast saab Eesti toidupiirkond

See tähendab Tartumaa omavalitsustele teist aastat järjest nii-öelda lisakoormust, sest äsja lõppes Tartu Euroopa kultuuripealinnaks olemise aasta. Põllumajandusministeeriumi biomajanduse asekantsler Madis Pärtel leidis seejuures, et Tartumaal on suurepärane võimalus kasutada Tartu 2024 kultuuriaastast saadud kogemust kohaliku toidu ja toidukultuuri tutvustamiseks.