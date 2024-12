Täna on kalendris johannesepäev ja homme, 28. detsembril on süütalastepäev. Johannes oli Jeesuse üks jüngreid, evangeeliumi ja ilmutusraamatu autor, ning süütalastepäev on pühendatud Petlemmas kuningas Herodese käsul tapetud poisslaste mälestusele. Need piibellikud nimed ja sündmused olid aga nii ammu, et nädalavahetuse avalikes üritustes ei kajastu.