Eesti vanim mees ja vanim naine saavad uuel aastal 107, mõlemad on tartlased

106-aastane Erdman Blank veedab oma päevi Eluringikeskuse pansionaadis, ja nagu pansionaadi administraator Küllikki Tokman reedel, 27. detsembril kinnitas, on ta endiselt suur uudistehuviline. Lähedased külastavad teda tihti ja toovad iga kord ka värskeid ajalehti ühes.

Tartlane Lisette Otti sai 14. jaanuaril 106 ning veedab samuti oma päevi ühes hooldekodus. Ta tütar Ina ütles, et ema tervis ei ole enam hea ning ka ta ise on juba eakas inimene, mistõttu tuli ema Lisette, kellega ta aastaid koos Annelinna korteris elas, hooldekodusse viia, ja just homme kavatseb ta teda seal külastada.