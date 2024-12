Mööduja päästis nutva väikelapse purupurjus ema ja sõimleva mehe käest

Lauluga koduvägivalla vastu

Seda, et jõulude ajal leiab aset palju koduvägivalda, nentis politsei juba enne pühi. Nukrale statistikale pöörati tähelepanu «Oh kuusepuu!» uue ja mõtlemapaneva versiooniga, millega politsei kutsub üles igaüht teada andma koduvägivallast.

Laulustuudio Laulupesa laste lauldud ja Airi Liiva juhendatud laulu saab kuulata keskkonnas Youtube, kus sellele videole on kaheksa päevaga kogunenud ligi kaheksa tuhat vaatamist.

Koos uues kuues muusikapalaga avaldas politsei ka pressiteate:

«Paraku ei ole pühad igas peres oodatud aeg. On perekondi, kus oodatakse hoopis pikisilmi, et pikad pühad ometi kord juba läbi saaks. Seda põhjusel, et just pühade ajal kasvab perevägivald mitmekordselt ning aina enam kannatavad perevägivalla all ka lapsed,» märkis PPA politseikapten Lea Bärenson.

Ta kirjeldas, et kui keskmiselt saab politsei päevas mõnikümmend teadet perevägivallast, siis jõulupühade nädalal tuleb politseil ööpäeva jooksul appi minna kuni poolesajale perele, kus kannatatakse koduse vägivalla käes. Needki on vaid need juhtumid, mis politseisse üldse jõuavad.

«Peresid, kelle koduseinte vahel ei ole pühade ajal ootamas piparkoogilõhn ja turvaline jõuluootus, vaid sügav hirm, on kahjuks palju enam, kui me teame. Perevägivald ei purusta mitte üksnes luid ja südameid, vaid ka usaldust ja turvatunnet, mis peaksid olema iga kodu ja õnneliku lapsepõlve aluseks,» tõi Bärenson esile.