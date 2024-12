Elistvere loomapargis saab kahel päeval tavapärasest enamat näha ja teha

Päevakava on selle aasta viimasel nädalavahetusel sisukam seitsmes RMK külastuskeskuses: Aegviidus, Alutaguse rahvuspargis, Kablis, Mihkel Ranna dendraariumis, Oandus, Viimsis ning Elistvere loomapargis. Seda nii laupäeval kui pühapäeval kella ühest viieni. ​RMK loodusteadlikkuse spetsialist Liina Karrofeldt põhjendas programmi lihtsalt: et koos midagi vahvat ette võtta.

Tartu vallas tegutseva Elistvere loomapargi eriprogrammi on RMK kodulehel kirjutatud, et kahe päeva jooksul saab osaleda näiteks ühisel toidu jagamisel sealsetele asukatele. Seejuures tutvuda metsloomade talviste toitumisharjumustega, samuti õnne valada, rüübata sooja teed, maitsta piparkooke, meisterdada ja kohtuda päkapikkudega.

​RMK teabejuht Heli Nestra täpsustas, et päris päkapikke seal siiski ei näe, vaid need on puidust ja suunavad tulijaid radadele. Ent samuti on nende kõhtudele kirjutatud head soovid.