Kõrghariduse tasuliseks muutmine on halb idee päris mitmel põhjusel

Kahjuks on praegu riik majanduslikult peaga vastu seina jooksnud ning olukorda loodetakse erinevate nurisünnitistega «parandada». Üks neist on idee teha kõrgharidus tasuliseks.

Meie hinnangul on kõrghariduse tasuliseks muutmine halb idee päris mitmel põhjusel. Kõige ilmselgem on tõsiasi, et selline otsus suurendab tugevalt ebavõrdsust erinevas majanduslikus olukorras olevate inimeste vahel. Kõrgharidus hakkab olema kesk- ja kõrgklassi «kallis privileeg», mis loob nõiaringi, kust vaesematel inimestel on pea võimatu välja pääseda – hariduse kallis hind ei võimalda neil seda omandada. Nii jäävad nad tihtipeale vähem tasustatud töökohtadele ja seega väheneb nende suutlikkust lubada kallist kõrgharidust tulevikus ka omaenda lastele.