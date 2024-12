Mis saaks olla suurem luksus kui see, et saad õhtul kontserdilt koju jalutada, vaid mõne minutiga jõuda reede õhtul sõpradega Genialistide klubisse kokku saama või Woltiga eine tellimise asemel spontaanselt ümber nurga restoranis Aasia toitu nautida. Arvestasin, et vanalinna korterit ostes ei ela ma ilmselt täielikus zen-vaikuses ning ilmselt möödun õhtuti koju jalutades ka mõnest purjutavast kambast, aga see peakski ju olema iseenesest loogiline, kui oled linnasüdamesse elama asunud.

Tegelikult ongi Tartu suurim luksus, et pea kogu ööelu tiirleb ümber väga väikese ala ja see on oluline erinevus Tallinnast. Kuigi ka Barlovas ja Aparaaditehases käiakse väljas, on ööelu kese ikkagi elav Rüütli tänav, Genialistide klubi ning selle ümbrus – see muudabki linna õhtuti mõnusalt sumisevaks paigaks, kuhu pole piinlik ka väljast külalisi kutsuda. Veelgi enam, nii mõnelgi rahvarohkemal õhtul jääb mulje, et Tartu ööelu pulbitseb hoogsamalt, kui saja tuhande elanikuga linnast võiks arvata.