Pallase õppejõu Kaisa Eiche lennureis lõppes jõuluimega

«Ootasin Kopenhaagenis Tallinna lendu, mis hilines üle tunni, mis omakorda tähendas, et ma ei jõua viimasele Tartu bussile, kuhu olin pileti ostnud,» meenutas ta. «Läksin ja rääkisin stjuardessile mure ära ja ta lubas vanemstjuardessiga seda arutada.»

Peagi pöördus Kaisa Eiche poole vanemstjuardess ja ütles, et midagi pole parata, graafik on nihkes hommikust saadik. Tartlanna rääkis talle hilinemise tülikatest ja murelikest tagajärgedest ning tõmbas justkui viimase trumbina taskust ettepaneku, et ta võiks läbi mikrofoni küsida, ega keegi reisijatest Tallinnast autoga juhuslikult Tartusse ei sõida.