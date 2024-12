PILDID Mõnel turuhoone lihaletil haigutas jõululaupäeva eel tühjus

Nädal enne jõule on Tartu turul aasta kiireim aeg. Ka esmaspäeva pärastlõunal oli turuesine parkla autodest pungil ning turuhoones vooris hulga ostjaid. Siiski tõdesid seal jõululaupäeva eel kaubelnud müüjad, et tänavu on pühadeaegu olnud vähem sagimist kui tavaliselt.