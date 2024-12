Patsiendid kiitsid kõige enam taastusarsti ja ämmaemandat

Doktor Tiina Tammik oli tunnustuse eest siiralt tänulik. «Mu kõige suurem tänu kuulub patsientidele, kes on mu tööd tunnustusväärseks pidanud,» ütles dr Tammik. «Patsientide usaldus, siirus ja igapäevased jõupingutused oma tervise taastamisel muudavad mu töö väljakutseid ja arengut pakkuvaks ning tähenduslikuks. Pean patsientide tänu parimaks tunnustuseks oma tööle taastusarstina.»

Ta selgitas, et taastusarsti töö on meeskonnatöö ja patsientide tunnustuse pälvimisel on olulisel kohal kogu osakonna ravimeeskond, kellega jagatakse ühiseid väärtusi ja eesmärki aidata patsientidel taastada maksimaalsel määral nende tervis, väärikus ja elukvaliteet, saavutada võimalikult suur iseseisvus edasiseks ning vajadusel aidata neil ka kohaneda püsipiirangutega.