Teisipäev, 24. detsember on jõululaupäev. Sellele järgnevad esimene ja teine jõulupüha, mis on ühtlasi Kristuse sündimise püha (25. detsember) ning esimärter Stefanose päev ehk tehvanipäev (26. detsember). Paras põhjus kirikusse minna, kus mõneski on jumalateenistustele lisaks ilmalikke kontserte. Jõuludeks on paljud kultuurilise tähtsusega majad uksed sulgenud, kuid mõndagi kusagil siiski toimub.