Lõuna-Ameerika on ettevõttel sihiks olnud juba mõnda aega, tõdes joogitööstuse juhataja Jaanus Vihand. «Mehhiko on üks maailma suurimaid ja kiireimini kasvavaid joogiturge,» ütles ta. «Sealsele turule minek on oluline verstapost, mis tõestab meie võimekust konkureerida ka keerukamatel turgudel.»